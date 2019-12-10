邕圣佑情人节登台 福利票价看这里

颜质担当、唱跳实力出众，演技也备受肯定，现在更展开旅游实境节目的邕圣佑，将用更多元的面貌准备会见台北粉丝，『ONG SEONG WU ASIA FANMEETING
韩国美男子邕圣佑荣获《2019 Asia Artist Award》年度新人演员赏奖项；并在电视剧《18岁的瞬间》、音乐剧电影《人生真美丽》后，接下了JTBC旅游节目《Traveler》第二季演出，将在2020年2月播出；另外，五官深邃的帅气脸庞更获得Valentino精品青睐，出席新品活动，展现贵气时尚风格，被粉丝称为「雕像大卫般的美男」。12月22日中午时段在KKTIX、全家机台开放售票。本次特A/B区将以专属票卡入场，粉丝可在购票时写上专属名称! 并且特A区全员击掌，再抽与艺人合照机会。
从出道到现在，邕圣佑无时无刻都在履行与粉丝的承诺，展现更多个人魅力! 2020年邕圣佑将与您共度美好的情人假期时光。
【节目资讯】
节目名称：ONG SEONG WU ASIA FANMEETING
演出日期：2020/02/15(六) 19:30
入场时间：18:30 (依现场实际情况而定)
演出地点：台湾大学体育馆三楼
演出地址：台北市大安区罗斯福路四段1号
启售时间：2019/12/22(日) 12:00
购票方式：KKTIX及全台全家便利商店FamiPort
活动票价：特A区5,400元/ 特B区4,800元/ C区4,600元/ D区3,800元 / E区2,800元。全区座席。
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究