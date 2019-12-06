音源作假是這樣的嗎？ 網友舉報「雙螢幕同時運行超多播放機」
KPOP 2019年12月6日 星期五11:05 Sani
昨日有網友向媒體舉報「音源造價」的操作現場照片，真的觸目驚心！
據該匿名網友表示：「影片原件裡有出現使用者的臉，接下來將委託人臉辨識的專業機構，並舉報給調查機構、文化體育觀光部、歌謠界協會等。 」照片中是兩台巨大的顯示器，每一台的畫面都鋪滿無數個音樂播放機，正在同一個音源網站上播放歌曲：
這不是第一次有類似報導，2015年JTBC《Newsroom》就報導過用數百部手機同時播放特定音源、從而影響排名的例子。
近日Block B成員朴經公開實名指出6名歌手進行音源造假，引起輿論譁然，被指明的歌手也紛紛表示毫無依據、要起訴朴經。
然而據SBS報導，業內人士透露稱確實存在不正常的音源播放模式，例如有人註冊多達26個帳號，短時間內就能將播放次數刷到一萬。 音源排名還影響到是否出演電視台節目和各種演出活動，更需要杜絕造假的根本對策，文化體育觀光部已經在今年8月開放了舉報視窗。
很多歌手都表達過對這種行為的負面看法，例如「媽媽手」在新歌裡唱道「怎麼可能贏過機器」，BTS防彈少年團成員Jin也在昨晚的頒獎典禮上發言：「用更加正直的方法做音樂吧！ 希望所有人都做更好的音樂、聽更好的音樂的時代到來。 」
（圖源：SBS，JTBC等）
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