音源作假是这样的吗？ 网友举报「双萤幕同时运行超多播放机」
KPOP 2019年12月6日 星期五11:05 Sani
昨日有网友向媒体举报「音源造价」的操作现场照片，真的触目惊心！
据该匿名网友表示：「影片原件里有出现使用者的脸，接下来将委托人脸辨识的专业机构，并举报给调查机构、文化体育观光部、歌谣界协会等。 」照片中是两台巨大的显示器，每一台的画面都铺满无数个音乐播放机，正在同一个音源网站上播放歌曲：
这不是第一次有类似报导，2015年JTBC《Newsroom》就报导过用数百部手机同时播放特定音源、从而影响排名的例子。
近日Block B成员朴经公开实名指出6名歌手进行音源造假，引起舆论哗然，被指明的歌手也纷纷表示毫无依据、要起诉朴经。
然而据SBS报导，业内人士透露称确实存在不正常的音源播放模式，例如有人注册多达26个帐号，短时间内就能将播放次数刷到一万。 音源排名还影响到是否出演电视台节目和各种演出活动，更需要杜绝造假的根本对策，文化体育观光部已经在今年8月开放了举报视窗。
很多歌手都表达过对这种行为的负面看法，例如「妈妈手」在新歌里唱道「怎么可能赢过机器」，BTS防弹少年团成员Jin也在昨晚的颁奖典礼上发言：「用更加正直的方法做音乐吧！ 希望所有人都做更好的音乐、听更好的音乐的时代到来。 」
（图源：SBS，JTBC等）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究