[搶先看]《白頭山：半島浩劫》河正宇李炳憲強強聯手 田慧振裴秀智大讚馬東石
電影 2019年12月5日 星期四10:42 Erin
年度壓軸災難鉅作《白頭山：半島浩劫》，由河正宇、李炳憲、馬東石、田慧振（已正名，前譯：全慧珍）、裴秀智等實力派演員參演，台灣將於12月24日正式上映，而香港也將於元旦與當地觀眾見面。
《白頭山：半島浩劫》故事敘述為了阻止白頭山再度激烈爆發，南北韓為了拯救朝鮮半島人民，決定攜手執行不可能的任務。強大陣容早已令觀眾們引頸期盼，而今日更公開了花絮照片，讓大家一睹這些演員們鏡頭外的認真模樣。
其中李炳憲所飾演的北韓要員李準平以及河正宇所飾演的南韓爆裂物處理專家趙大尉，兩人預計將有多場同框戲份，而鏡頭外的他們也總是被捕捉到開朗的笑容，雖是災難題材的電影，但從兩人表情看起來，拍攝現場的氣氛相當愉悅。
劇中女演員田慧振與裴秀智更是對本次收起拳腳改動腦的馬東石讚譽有加。最近在台熱播中的韓劇《WWW：請輸入檢索詞》田慧振在劇中所飾演的女強人形象表現出色，在本次《白頭山：半島浩劫》中她也以幹練姿態現身，將與馬東石飾演的地質學家有多場精采對手戲。田慧振與裴秀智都紛紛表示與馬東石合作相當輕鬆愉快，馬可愛獨特的幽默讓演員們非常自在。
《白頭山：半島浩劫》製作團隊透露在本作中，白頭山會爆發4次，攝影導演表示：「希望能給觀眾真的置身於災難的感覺，我們以最小型、最輕的攝影機拍攝，盡量貼近人物進行拍攝，營造出一種親身體驗的感覺。」為了讓災難的場景更加真實，製作團隊還選在人潮流量十分大的「江南地鐵站」進行拍攝，且還首度獲准在「潛水橋」進行管制拍攝。《白頭山：半島浩劫》將於12月24日在台上映。
素材：車庫娛樂
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