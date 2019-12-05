[抢先看]《白头山：半岛浩劫》河正宇李炳宪强强联手 田慧振裴秀智大赞马东石
电影 2019年12月5日 星期四10:42 Erin
年度压轴灾难巨作《白头山：半岛浩劫》，由河正宇、李炳宪、马东石、田慧振（已正名，前译：全慧珍）、裴秀智等实力派演员参演，台湾将於12月24日正式上映，而香港也将於元旦与当地观众见面。
《白头山：半岛浩劫》故事叙述为了阻止白头山再度激烈爆发，南北韩为了拯救朝鲜半岛人民，决定携手执行不可能的任务。强大阵容早已令观众们引颈期盼，而今日更公开了花絮照片，让大家一睹这些演员们镜头外的认真模样。
其中李炳宪所饰演的北韩要员李准平以及河正宇所饰演的南韩爆裂物处理专家赵大尉，两人预计将有多场同框戏份，而镜头外的他们也总是被捕捉到开朗的笑容，虽是灾难题材的电影，但从两人表情看起来，拍摄现场的气氛相当愉悦。
剧中女演员田慧振与裴秀智更是对本次收起拳脚改动脑的马东石赞誉有加。最近在台热播中的韩剧《WWW：请输入检索词》田慧振在剧中所饰演的女强人形象表现出色，在本次《白头山：半岛浩劫》中她也以干练姿态现身，将与马东石饰演的地质学家有多场精采对手戏。田慧振与裴秀智都纷纷表示与马东石合作相当轻松愉快，马可爱独特的幽默让演员们非常自在。
《白头山：半岛浩劫》制作团队透露在本作中，白头山会爆发4次，摄影导演表示：「希望能给观众真的置身於灾难的感觉，我们以最小型、最轻的摄影机拍摄，尽量贴近人物进行拍摄，营造出一种亲身体验的感觉。」为了让灾难的场景更加真实，制作团队还选在人潮流量十分大的「江南地铁站」进行拍摄，且还首度获准在「潜水桥」进行管制拍摄。《白头山：半岛浩劫》将於12月24日在台上映。
素材：车库娱乐
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