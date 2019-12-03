別看BTS防彈少年團RM表演時氣場全開...其實他的腿出賣了他XD

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不要過於相信電視直播，也許愛豆們的帥氣都是故作鎮定裝出來的，哈哈哈哈哈~

2019MMA頒獎禮於是11月30日下午在首爾高尺天空巨蛋舉行，全程通過電視直播，安撫了廣大無法到場觀看的粉絲的心。 防彈少年團成為當晚最大贏家，榮獲「年度歌曲」、「年度專輯」、「年度藝人」和「年度製作」四個大賞，是首個同時攬下四大賞的愛豆團。 除此之外，還斬獲了「Top 10」、「男子舞蹈賞 」、「網路人氣賞」及「Kakao Hot Star」 共八個獎項，順利達成八冠王。

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拿獎拿到手軟的防彈少年團，上臺表演的時候也如往常一樣賣力。 尤其是隊長RM的一個鏡頭真的是王者駕臨，氣場全開。 電視直播畫面上，RM穿著西服，手裡拿著權杖，高高舉起，隨後用力下揮，此時他的背後迸出無數火花，仿佛用權杖使大地蘇醒，很有魔幻味道。 雖然攝影師只給了他半身鏡頭，但真的是帥氣難擋~該鏡頭也被粉絲們認為是當晚最佳之一~

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然而，真相卻被在場的粉絲捕捉到了。 別看當時RM是帥氣無比，頗有王者風範，但其實隨著權杖落下，RM重心不穩，稍有趔趄，幸虧有多年的舞台經驗，硬是用另一隻腳穩住了重心。

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看到直播畫面和直拍對比的網民們也忍俊不禁，紛紛大呼「RM實在太可愛了」、「反差萌最佳人選」。

「圖：theqoo」

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