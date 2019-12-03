别看BTS防弹少年团RM表演时气场全开...其实他的腿出卖了他XD

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不要过於相信电视直播，也许爱豆们的帅气都是故作镇定装出来的，哈哈哈哈哈~

2019MMA颁奖礼於是11月30日下午在首尔高尺天空巨蛋举行，全程通过电视直播，安抚了广大无法到场观看的粉丝的心。 防弹少年团成为当晚最大赢家，荣获「年度歌曲」、「年度专辑」、「年度艺人」和「年度制作」四个大赏，是首个同时揽下四大赏的爱豆团。 除此之外，还斩获了「Top 10」、「男子舞蹈赏 」、「网路人气赏」及「Kakao Hot Star」 共八个奖项，顺利达成八冠王。

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拿奖拿到手软的防弹少年团，上台表演的时候也如往常一样卖力。 尤其是队长RM的一个镜头真的是王者驾临，气场全开。 电视直播画面上，RM穿著西服，手里拿著权杖，高高举起，随后用力下挥，此时他的背后迸出无数火花，仿佛用权杖使大地苏醒，很有魔幻味道。 虽然摄影师只给了他半身镜头，但真的是帅气难挡~该镜头也被粉丝们认为是当晚最佳之一~

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然而，真相却被在场的粉丝捕捉到了。 别看当时RM是帅气无比，颇有王者风范，但其实随著权杖落下，RM重心不稳，稍有趔趄，幸亏有多年的舞台经验，硬是用另一只脚稳住了重心。

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看到直播画面和直拍对比的网民们也忍俊不禁，纷纷大呼「RM实在太可爱了」、「反差萌最佳人选」。

「图：theqoo」

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