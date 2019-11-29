新劇《巧克力》今日首播，發佈會上河智苑一席粉紅禮服現身氣質超出眾
韓劇 2019年11月29日 星期五13:51 MiJimin
就是今天～！女神的新劇《巧克力》首播日！！！還不趕緊追起來～（主演：尹啟相、河智苑、張勝祖）
JTBC 全新金土劇《巧克力》（每週五、六播出）即將在今晚正式首播，昨日舉行的發佈會上，三位主演尹啟相、河智苑、張勝祖一起出席了現場活動。
《巧克力》講述腦神經外科醫生－李江（尹啟相 飾）和義大利世界料理大會出身的主廚－文車英（河智苑 飾），互相治癒過去傷痕、給需要臨終關懷的人士提供料理的愛情故事，很期待這三位的全新火花啊～！
▼李醫師❤車主廚
▼河智苑飾演治癒系廚師「文車英」，世界料理大賽出身的主廚，充滿正能量的微笑天使，看到不公不義之事會主動打抱不平。
▼尹啟相飾演腦神經外科醫生「李江」，性格外冷內熱，有著獨特紳士風格的魅力。
▼張勝祖飾演醫院理事長的孫子，腦神經外科醫生「李準」，男主的堂弟，從小就被稱為神童，聰明且家世好。
本劇為事前製作，由《對不起，我愛你》李亨民導演與李慶熙編劇再度合作，將在今晚 22:50 正式首播。
（圖自：TVdaily）
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