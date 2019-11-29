新剧《巧克力》今日首播，发布会上河智苑一席粉红礼服现身气质超出众
韩剧 2019年11月29日 星期五13:51 MiJimin
就是今天～！女神的新剧《巧克力》首播日！！！还不赶紧追起来～（主演：尹启相、河智苑、张胜祖）
JTBC 全新金土剧《巧克力》（每周五、六播出）即将在今晚正式首播，昨日举行的发布会上，三位主演尹启相、河智苑、张胜祖一起出席了现场活动。
《巧克力》讲述脑神经外科医生－李江（尹启相 饰）和义大利世界料理大会出身的主厨－文车英（河智苑 饰），互相治愈过去伤痕、给需要临终关怀的人士提供料理的爱情故事，很期待这三位的全新火花啊～！
▼李医师❤车主厨
▼河智苑饰演治愈系厨师「文车英」，世界料理大赛出身的主厨，充满正能量的微笑天使，看到不公不义之事会主动打抱不平。
▼尹启相饰演脑神经外科医生「李江」，性格外冷内热，有著独特绅士风格的魅力。
▼张胜祖饰演医院理事长的孙子，脑神经外科医生「李准」，男主的堂弟，从小就被称为神童，聪明且家世好。
本剧为事前制作，由《对不起，我爱你》李亨民导演与李庆熙编剧再度合作，将在今晚 22:50 正式首播。
（图自：TVdaily）
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