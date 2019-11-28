【圖多】如何才能得到人氣角色？李宰旭：這是商業機密喔！

因演出《無意間發現的一天》（意外發現的一天）以及《WWW：請輸入檢索詞》（請輸入檢索詞WWW）兩部電視劇，雖然並非擔任男主角卻十分搶眼的演員李宰旭，11月28日下午受邀旋風訪台舉行媒體見面會，吸引了眾多媒體爭相報導。
身高187公分的李宰旭穿著正式黑色西裝登場，首先用中文向大家問候：「大家好我是李宰旭，見到你們很高興。」更是害羞地表示只學了一兩句中文，看到主持人特別穿著俐落套裝，就像是《WWW：請輸入檢索詞》劇中的李多熙一樣，李宰旭也立刻嘴甜表示：「主持人比李多熙還漂亮！」
12月1日李宰旭才出道正式滿一年，在這短短的時間內有什麼樣的轉變呢？李宰旭說一年前的他還是個學生，現在卻參與了許多作品演出，也越來越多人認識他了，問到李宰旭總是能演出人氣好作品的秘訣？他謙虛地說他還沒有到能夠挑選劇本的地步，只是他努力地參與試鏡，很幸運的被選中演出這些作品，至於他如何在試鏡時表現優異？李宰旭露出神祕笑容說：「這是商業機密喔〜」
李宰旭旋風訪台，其實也還沒時間計劃本次的旅程，他也覺得行程太趕好可惜，不過有吃到了粉絲們應援送上的小籠包，令他心滿意足。被問到他若成為漫畫角色最想做什麼呢？李宰旭說：「我想要去非常昂貴的餐廳大吃一頓，然後不付錢就落跑！」感覺李宰旭也是一個美食主義者。
訪談中主持人時常請李宰旭重現經典台詞或劇中表情，令他在台上相當害羞，還假裝忘了台詞，尤其他看到主持人還精心準備一顆痣黏在脖子上，模仿《丈母娘為何那樣》，更是大笑了起來。對於《無意間發現的一天》中最難忘的場面，李宰旭選擇的是在派對上與殷端午的告白戲，以及最終回殷端午安慰著白經，而讓他痛哭的戲碼，他侃侃而談相當融入這部作品，是一位非常專業的演員。
李宰旭也提到下一部作品《天氣好的話，我會去找你》，其中他所飾演的角色將與《無意間發現的一天》的白經完全不一樣，反而與李宰旭本人比較接近，將呈現完全不一樣的形象，也令大家相當期待。他也與大家約定希望能再來台灣與粉絲們見面喔！
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