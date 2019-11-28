【图多】如何才能得到人气角色？李宰旭：这是商业机密喔！

因演出《无意间发现的一天》（意外发现的一天）以及《WWW：请输入检索词》（请输入检索词WWW）两部电视剧，虽然并非担任男主角却十分抢眼的演员李宰旭，11月28日下午受邀旋风访台举行媒体见面会，吸引了众多媒体争相报导。
身高187公分的李宰旭穿著正式黑色西装登场，首先用中文向大家问候：「大家好我是李宰旭，见到你们很高兴。」更是害羞地表示只学了一两句中文，看到主持人特别穿著俐落套装，就像是《WWW：请输入检索词》剧中的李多熙一样，李宰旭也立刻嘴甜表示：「主持人比李多熙还漂亮！」
12月1日李宰旭才出道正式满一年，在这短短的时间内有什么样的转变呢？李宰旭说一年前的他还是个学生，现在却参与了许多作品演出，也越来越多人认识他了，问到李宰旭总是能演出人气好作品的秘诀？他谦虚地说他还没有到能够挑选剧本的地步，只是他努力地参与试镜，很幸运的被选中演出这些作品，至於他如何在试镜时表现优异？李宰旭露出神秘笑容说：「这是商业机密喔〜」
李宰旭旋风访台，其实也还没时间计划本次的旅程，他也觉得行程太赶好可惜，不过有吃到了粉丝们应援送上的小笼包，令他心满意足。被问到他若成为漫画角色最想做什么呢？李宰旭说：「我想要去非常昂贵的餐厅大吃一顿，然后不付钱就落跑！」感觉李宰旭也是一个美食主义者。
访谈中主持人时常请李宰旭重现经典台词或剧中表情，令他在台上相当害羞，还假装忘了台词，尤其他看到主持人还精心准备一颗痣黏在脖子上，模仿《丈母娘为何那样》，更是大笑了起来。对於《无意间发现的一天》中最难忘的场面，李宰旭选择的是在派对上与殷端午的告白戏，以及最终回殷端午安慰著白经，而让他痛哭的戏码，他侃侃而谈相当融入这部作品，是一位非常专业的演员。
李宰旭也提到下一部作品《天气好的话，我会去找你》，其中他所饰演的角色将与《无意间发现的一天》的白经完全不一样，反而与李宰旭本人比较接近，将呈现完全不一样的形象，也令大家相当期待。他也与大家约定希望能再来台湾与粉丝们见面喔！
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