《VIP》秘密續一揭開：成俊不見貞善卻深夜去敲開「她」的家門...
韓劇 2019年11月28日 星期四12:15 Sani
【雷】本週的《VIP》又揭曉了更多的秘密，讓人驚喜連連！
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美娜懷孕，父親是誰？
美娜（郭善英 飾）發現自己懷孕後痛苦不已，看醫生時也稱「這孩子沒有父親」，而貞善（張娜拉 飾）發現美娜的老公不但毫不知情，還說不想要第三個孩子，因此便越來越懷疑美娜...
拍賣會較量
表面平靜優雅的拍賣會卻暗藏較量，先是集團高層各攜情婦出席，一在明、一在暗，在拍賣競價時針鋒相對；之後原本被安排在後台以避免與副會長夫人碰面的溫宥利（表藝珍 飾）也因為意外來到大廳，並立即被其他女人認出，話中有話地刻意刁難她，最終激怒了副會長夫人，當面一瓶紅酒給她澆下去！
相宇看到了什麼？
原來相宇（辛載夏 飾）是外交部部長的兒子，怪不得總是一副沒心沒肺的樂觀模樣XD 不過當他打開成俊（李相侖 飾）的電腦，無意中看到一段影片時，卻驚訝得捂住了嘴...
竟然是她嗎？！
成俊（李相侖 飾）和貞善約好下班後說清一切，卻又收到神秘簡訊。結果，成俊最終還是沒有去見貞善，而是到了「她」家門口，而「她」竟然是——宥利！！！！！預告裡還播出宥利在之前的崗位上和成俊互望的畫面...等一下，那麼很早之前關於「宥利和副社長的不倫關係」的暗示又是什麼意思呢？還有，成俊是要跟貞善離婚嗎？
（圖自：黃Viu煲劇平台）
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