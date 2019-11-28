《VIP》秘密续一揭开：成俊不见贞善却深夜去敲开「她」的家门...
韩剧 2019年11月28日 星期四12:15 Sani
【雷】本周的《VIP》又揭晓了更多的秘密，让人惊喜连连！
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美娜怀孕，父亲是谁？
美娜（郭善英 饰）发现自己怀孕后痛苦不已，看医生时也称「这孩子没有父亲」，而贞善（张娜拉 饰）发现美娜的老公不但毫不知情，还说不想要第三个孩子，因此便越来越怀疑美娜...
拍卖会较量
表面平静优雅的拍卖会却暗藏较量，先是集团高层各携情妇出席，一在明、一在暗，在拍卖竞价时针锋相对；之后原本被安排在后台以避免与副会长夫人碰面的温宥利（表艺珍 饰）也因为意外来到大厅，并立即被其他女人认出，话中有话地刻意刁难她，最终激怒了副会长夫人，当面一瓶红酒给她浇下去！
相宇看到了什么？
原来相宇（辛载夏 饰）是外交部部长的儿子，怪不得总是一副没心没肺的乐观模样XD 不过当他打开成俊（李相仑 饰）的电脑，无意中看到一段影片时，却惊讶得捂住了嘴...
竟然是她吗？！
成俊（李相仑 饰）和贞善约好下班后说清一切，却又收到神秘简讯。结果，成俊最终还是没有去见贞善，而是到了「她」家门口，而「她」竟然是——宥利！！！！！预告里还播出宥利在之前的岗位上和成俊互望的画面...等一下，那么很早之前关於「宥利和副社长的不伦关系」的暗示又是什么意思呢？还有，成俊是要跟贞善离婚吗？
（图自：黄Viu煲剧平台）
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