BTS防彈少年團告訴你紐西蘭的紫外線有多強：曬前是高不可攀貴公子，曬後是鄰家土村哥XD

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BTS防彈少年團在紐西蘭享受了自由旅行，當然紐西蘭也用它的熱烈回應了7名成員。

防彈少年團的團綜《BON VOYAGE Season 4》日前推出了預告片，繼北歐、夏威夷、馬爾他之後，這次成員們踏上了紐西蘭這片土地。先不說紐西蘭到底有哪些好玩的，光是看到路透照就能知道紐西蘭的紫外線真的是太強太強了，這也許就是紐西蘭送給防彈少年團的禮物吧，哈哈哈哈~

去之前還是白淨軟糯年糕的JIMIN



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之後卻變成了烤年糕~還是略帶糊味的~



看到這張照片會不會聯想到《哈爾的移動城堡》中哈爾變成烏鴉的場景？ 高傲又帶著神秘的氣息



誰曾想紐西蘭的紫外線直接將V曬成了真·黑烏鴉~~有種土萌土萌的味道。



自帶富二代氣場的J-HOPE



嗯，自從經歷了紐西蘭的洗禮之後仿佛從住在豪宅裡的本部長直接變成窩在地下室的小平民，土傻土傻再配上大白牙，怎麼這麼可愛？？



團寵老么柾國眼睛裡長滿了星星



你在紐西蘭到底經歷了什麼，眼神都呆滯了，哈哈哈哈哈哈~



「圖：PANN」

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