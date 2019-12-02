BTS防弹少年团告诉你纽西兰的紫外线有多强：晒前是高不可攀贵公子，晒后是邻家土村哥XD

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BTS防弹少年团在纽西兰享受了自由旅行，当然纽西兰也用它的热烈回应了7名成员。

防弹少年团的团综《BON VOYAGE Season 4》日前推出了预告片，继北欧、夏威夷、马尔他之后，这次成员们踏上了纽西兰这片土地。先不说纽西兰到底有哪些好玩的，光是看到路透照就能知道纽西兰的紫外线真的是太强太强了，这也许就是纽西兰送给防弹少年团的礼物吧，哈哈哈哈~

去之前还是白净软糯年糕的JIMIN



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之后却变成了烤年糕~还是略带糊味的~



看到这张照片会不会联想到《哈尔的移动城堡》中哈尔变成乌鸦的场景？ 高傲又带著神秘的气息



谁曾想纽西兰的紫外线直接将V晒成了真・黑乌鸦~~有种土萌土萌的味道。



自带富二代气场的J-HOPE



嗯，自从经历了纽西兰的洗礼之后仿佛从住在豪宅里的本部长直接变成窝在地下室的小平民，土傻土傻再配上大白牙，怎么这么可爱？？



团宠老么柾国眼睛里长满了星星



你在纽西兰到底经历了什么，眼神都呆滞了，哈哈哈哈哈哈~



「图：PANN」

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