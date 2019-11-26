SJ始源點讚反送中新聞！遭中國網友狙擊...甚至要求他退出組合，今日再次在微博發文道歉！
明星 2019年11月26日 星期二13:36 Yuan
Super Junior成員始源，日前（24日）在推特點讚標題「被香港警察射擊的21歲青年：子彈可以殺死人，但不會殺死信念」的新聞。有網友發現後截圖到微博，隨即引發大批中國網友轉發攻擊和指責。
雖然他之後收回了讚，並在微博發文道歉：「我看到Twitter上發生的事件導致了一些問題，對於這個行為本身，我抱著希望早日平息止暴止亂的想法，表達我的關注。因為這行為引發了的爭論令大家反感和失望，我對大家表達最真摯的歉意。」不過，中國粉絲們還是不接受始源的舉動。
25日粉絲後援會「崔始源吧」宣布關站，發文寫道：「任何人任何事都不能動搖我們自己的立場，關於愛國，我們不會有絲毫的退讓。」留言中有許多粉絲宣布脫飯，更有粉絲認為這樣會連累Super Junior，並要求他退出組合。
今日（26日），始源也再次在微博發文道歉：「大家好，我是崔始源。近日由於我在推特上錯誤的舉動而令各位感到失望並傷害了各位的感情，對此我深表歉意。特別是我作為一名藝人，辜負了各位給予我的期待與信賴，我感到非常自責與悲痛。我從未有過否認和改變香港是中國不可分割的一部分想法和立場！最後，再次向各位表達我深深的歉意，對不起。」
（圖：TVDaily、微博、始源SNS）
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