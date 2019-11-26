SJ始源点赞反送中新闻！遭中国网友狙击...甚至要求他退出组合，今日再次在微博发文道歉！
明星 2019年11月26日 星期二13:36 Yuan
Super Junior成员始源，日前（24日）在推特点赞标题「被香港警察射击的21岁青年：子弹可以杀死人，但不会杀死信念」的新闻。有网友发现后截图到微博，随即引发大批中国网友转发攻击和指责。
虽然他之后收回了赞，并在微博发文道歉：「我看到Twitter上发生的事件导致了一些问题，对於这个行为本身，我抱著希望早日平息止暴止乱的想法，表达我的关注。因为这行为引发了的争论令大家反感和失望，我对大家表达最真挚的歉意。」不过，中国粉丝们还是不接受始源的举动。
25日粉丝后援会「崔始源吧」宣布关站，发文写道：「任何人任何事都不能动摇我们自己的立场，关於爱国，我们不会有丝毫的退让。」留言中有许多粉丝宣布脱饭，更有粉丝认为这样会连累Super Junior，并要求他退出组合。
今日（26日），始源也再次在微博发文道歉：「大家好，我是崔始源。近日由於我在推特上错误的举动而令各位感到失望并伤害了各位的感情，对此我深表歉意。特别是我作为一名艺人，辜负了各位给予我的期待与信赖，我感到非常自责与悲痛。我从未有过否认和改变香港是中国不可分割的一部分想法和立场！最后，再次向各位表达我深深的歉意，对不起。」
（图：TVDaily、微博、始源SNS）
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