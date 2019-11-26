【有片】《意外發現的一天》最後拍攝：路雲、李宰旭送上蛋糕！金惠允淚眼汪汪：「初次擔任主演，其實很辛苦…」
韓劇 2019年11月26日 星期二11:40 JiaJia
長達6個月的拍攝，演員們和劇組工作人員累積深厚的情誼。最後的拍攝現場顯得離情依依、充滿不捨。希望大家之後也能繼續支持這些年輕演員，關注他們如何成長、茁壯！ #意外發現的一天 #金惠允 #路雲 #李宰旭
《意外發現的一天》於劇終後在22日舉行殺青宴，演員們與劇組工作人員紛紛到場，導演和主演金惠允、路雲、李宰旭一起切蛋糕。
金惠允結束最後的拍攝後，路雲和李宰旭一人捧著一個蛋糕。一個是為劇組工作人員準備的，另一個則專屬為金惠允準備的。現場有不少演員和工作人員拭淚，金惠允也留下感激的淚水，李宰旭和路雲合唱：「最後拍攝快樂～」意圖使人又哭又笑XD
金惠允淚眼汪汪：「因為是初次擔任主演的作品，事實上很辛苦…但大家都很照顧我，特別是有這一群可靠的演員朋友們。一直在有趣的氛圍下拍攝，非常、非常好…」、「工作人員們和演員朋友們都辛苦了，應該會很懷念的。現在要送走端午了，雖然還沒做好心理準備…端午，再見～」
影片也公開路雲以「哈魯」的身份進行的最後問候：「這段時間真的不停歇地奔跑著，雖然結束了卻感受不到實感，心裡既高興又不捨。事實上，對於這個角色（劇本上）沒有多做說明，除了導演的意見，我也積攢了很多感情，到後期的時候，一直以感情飽滿的狀態演繹著。感覺…有點怪怪的。對我而言，真的是餘韻猶存的作品。在大家的照顧下，6個月的期間好好拍攝了，應該會一直回味，即便電視劇結束了。（要哭了）不要忘記哈魯哦～」
端午：「在殷端午的世界裡，你就是男主角！」
（圖片、影片來源：MBC《意外發現的一天》）
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