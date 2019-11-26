【有片】《意外发现的一天》最后拍摄：路云、李宰旭送上蛋糕！金惠允泪眼汪汪：「初次担任主演，其实很辛苦…」
韩剧 2019年11月26日 星期二11:40 JiaJia
长达6个月的拍摄，演员们和剧组工作人员累积深厚的情谊。最后的拍摄现场显得离情依依、充满不舍。希望大家之后也能继续支持这些年轻演员，关注他们如何成长、茁壮！ #意外发现的一天 #金惠允 #路云 #李宰旭
《意外发现的一天》於剧终后在22日举行杀青宴，演员们与剧组工作人员纷纷到场，导演和主演金惠允、路云、李宰旭一起切蛋糕。
金惠允结束最后的拍摄后，路云和李宰旭一人捧著一个蛋糕。一个是为剧组工作人员准备的，另一个则专属为金惠允准备的。现场有不少演员和工作人员拭泪，金惠允也留下感激的泪水，李宰旭和路云合唱：「最后拍摄快乐～」意图使人又哭又笑XD
金惠允泪眼汪汪：「因为是初次担任主演的作品，事实上很辛苦…但大家都很照顾我，特别是有这一群可靠的演员朋友们。一直在有趣的氛围下拍摄，非常、非常好…」、「工作人员们和演员朋友们都辛苦了，应该会很怀念的。现在要送走端午了，虽然还没做好心理准备…端午，再见～」
影片也公开路云以「哈鲁」的身份进行的最后问候：「这段时间真的不停歇地奔跑著，虽然结束了却感受不到实感，心里既高兴又不舍。事实上，对於这个角色（剧本上）没有多做说明，除了导演的意见，我也积攒了很多感情，到后期的时候，一直以感情饱满的状态演绎著。感觉…有点怪怪的。对我而言，真的是余韵犹存的作品。在大家的照顾下，6个月的期间好好拍摄了，应该会一直回味，即便电视剧结束了。（要哭了）不要忘记哈鲁哦～」
端午：「在殷端午的世界里，你就是男主角！」
（图片、影片来源：MBC《意外发现的一天》）
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