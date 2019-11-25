姜河那工作滿檔不得閒：《Traveller2》與邕聖祐＆安宰弘準備出發阿根廷！

才剛創下自身最高收視率，風光終演的電視劇《山茶花開時》，男主角姜河那人氣直升，接下來他即將迎來新實境旅遊節目《Traveller2》，與安宰弘及邕聖祐組成最強三人幫征服阿根廷！
JTBC在官方IG上寫著：「明天立即開始不行嗎？#Traveller 姜河那x安宰弘x邕聖祐的阿根廷旅行記，即將於2020年2月首播。」《Traveller2》是一個希望能以旅行者的視角來記錄旅行的紀錄型態的旅行節目，演出的藝人們以自助旅行的方式來到當地，進行多方面的體驗，並在鏡頭前真實呈現當下的感受，今年2月首播的第一季由演員柳俊烈及李帝勳演出，兩人在製作團隊完全不介入的狀況下在古巴進行自助旅行，一點都不像藝人而像是個冒險者，在旅行中尋找真正的自我。
相隔近一年再度製作第二季，將前進地球的另一邊距離遙遠的阿根廷。邀請了人氣相當高的三位男演員同行，包含《山茶花開時》大家最愛的龍植姜河那，以及《浪漫的體質》中充滿魅力的安宰弘，再加上《18歲的瞬間》中令人心疼的男主角邕聖祐，三人將前往阿根廷的心臟布宜諾斯艾利斯，靈感來自「格列佛遊記」，預計旅行到南美大陸的最南端。
在幅員廣闊並且一天內氣候變化劇烈的阿根廷，三人將如何自助旅行，將發生怎樣的旅行趣事，令觀眾們相當期待。繼古巴篇之後，阿根廷篇同樣由旅行專家們組成製作團隊，最專業的PD以及導演們，以及攝影師與作家們共同製作，相信精彩可期的《Traveller2》預計將於2020年2月首播。
照片：JTBC IG、TD
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