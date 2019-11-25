姜河那工作满档不得闲：《Traveller2》与邕圣佑＆安宰弘准备出发阿根廷！

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才刚创下自身最高收视率，风光终演的电视剧《山茶花开时》，男主角姜河那人气直升，接下来他即将迎来新实境旅游节目《Traveller2》，与安宰弘及邕圣佑组成最强三人帮征服阿根廷！

JTBC在官方IG上写著：「明天立即开始不行吗？#Traveller 姜河那x安宰弘x邕圣佑的阿根廷旅行记，即将於2020年2月首播。」《Traveller2》是一个希望能以旅行者的视角来记录旅行的纪录型态的旅行节目，演出的艺人们以自助旅行的方式来到当地，进行多方面的体验，并在镜头前真实呈现当下的感受，今年2月首播的第一季由演员柳俊烈及李帝勋演出，两人在制作团队完全不介入的状况下在古巴进行自助旅行，一点都不像艺人而像是个冒险者，在旅行中寻找真正的自我。







相隔近一年再度制作第二季，将前进地球的另一边距离遥远的阿根廷。邀请了人气相当高的三位男演员同行，包含《山茶花开时》大家最爱的龙植姜河那，以及《浪漫的体质》中充满魅力的安宰弘，再加上《18岁的瞬间》中令人心疼的男主角邕圣佑，三人将前往阿根廷的心脏布宜诺斯艾利斯，灵感来自「格列佛游记」，预计旅行到南美大陆的最南端。







在幅员广阔并且一天内气候变化剧烈的阿根廷，三人将如何自助旅行，将发生怎样的旅行趣事，令观众们相当期待。继古巴篇之后，阿根廷篇同样由旅行专家们组成制作团队，最专业的PD以及导演们，以及摄影师与作家们共同制作，相信精彩可期的《Traveller2》预计将於2020年2月首播。

照片：JTBC IG、TD

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