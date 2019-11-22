Super Junior神童4周減重17kg，又一個「氣球人」出現了！
明星 2019年11月22日 星期五14:43 Sani
還是同一家身材管理機構，這次的減肥魔人是Super Junior的神童！
神童在上個月剛剛宣佈要減肥，當時體重116kg，沒想到短短4周過去就有了驚人成效：成功把體重降到兩位數99kg，整整減掉了17kg！
神童過去嘗試過很多瘦身方法，包括節食、丹麥減肥法等等，但多次複胖令他難以避免地感到挫折，逐漸減少運動和戶外活動，最近就連跳舞都感到力不從心，所以下決心好好減肥。 前後對比差距還是蠻大的！
而這次不僅體重減掉，尺碼也大幅收緊，腰圍從41英吋一下子減到36英吋，不僅跳舞時更有活力，以前的衣服更是全都無法繼續穿，害得服裝師要重新為他挑選新衣，十分辛苦XD
神童還透露說這次沒有挨餓也沒有特別運動就順利瘦下來，讓他明白了之前減肥為什麼失敗，還通過AI分析對自己的身體狀態有了更全面的認識，也諮詢到了未來的管理路線，覺得十分神奇。
而且這還不是終點！ 神童在IG上留言說：「還沒結束！ 一半都還沒到呢！ 」讓人好期待「完成型」神童的模樣啊！！
（圖源：Juvis）
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