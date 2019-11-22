Super Junior神童4周减重17kg，又一个「气球人」出现了！
明星 2019年11月22日 星期五14:43 Sani
还是同一家身材管理机构，这次的减肥魔人是Super Junior的神童！
神童在上个月刚刚宣布要减肥，当时体重116kg，没想到短短4周过去就有了惊人成效：成功把体重降到两位数99kg，整整减掉了17kg！
神童过去尝试过很多瘦身方法，包括节食、丹麦减肥法等等，但多次复胖令他难以避免地感到挫折，逐渐减少运动和户外活动，最近就连跳舞都感到力不从心，所以下决心好好减肥。 前后对比差距还是蛮大的！
而这次不仅体重减掉，尺码也大幅收紧，腰围从41英寸一下子减到36英寸，不仅跳舞时更有活力，以前的衣服更是全都无法继续穿，害得服装师要重新为他挑选新衣，十分辛苦XD
神童还透露说这次没有挨饿也没有特别运动就顺利瘦下来，让他明白了之前减肥为什么失败，还通过AI分析对自己的身体状态有了更全面的认识，也谘询到了未来的管理路线，觉得十分神奇。
而且这还不是终点！ 神童在IG上留言说：「还没结束！ 一半都还没到呢！ 」让人好期待「完成型」神童的模样啊！！
（图源：Juvis）
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