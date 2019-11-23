理想和現實的差距！得了「短髮病」的你以為剪短了頭髮美成辛睿恩&WENDY，實則變成了他XD

女生有一種病叫做「短髮病」，頭髮長了就想剪短髮，看到那些剪完短髮都刷新自己美貌的女明星們，我們平凡女孩都忍不住頭癢癢的，幻想剪完頭髮之後 也能美得和她們一樣。
新晉短髮女神姜泰莉，可愛的空氣劉海加上內彎短髮，非常減齡顯嫩，可愛感十足！
清純派女演員辛睿恩，她也是最近韓國女生們心目中的短髮女神之一，《會讀心術的那小子》中的她清純的長相配上及肩短髮，讓她在女學生之間人氣頗高。有卷度顯成熟，無卷度偏清純，可攻可受，真的太美了。
還有RED VELVET的Wendy，因為一頭短髮頻繁登上熱搜。Wendy長度剛好的短髮，乾淨又俐落，也凸顯的Wendy纖細的脖子。碎碎的斜式空氣劉海更是顯少女感十足，與網紅式的空氣劉海有所不同，沒有刻意蓬起來，反而十分自然，讓Wendy整個人看起來清新脫俗。
每一位都是「逼」人患上短髮病的高手啊。 不過，有網友一針見血地指出了她們短髮看起來之所以美的關鍵是顏值高，還貼出了治療短髮病的奇效藥-最新退治短髮病法！竟然是留著長髮的馬東石。 新片《啟動》中，馬可愛留起了長髮，配上有著鬍鬚的粗獷臉龐，嗯~~這不就是現實中我們跟風女明星短髮剪完頭髮之後的尷尬模樣嗎？XD
「圖：PANN」
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