理想和现实的差距！得了「短发病」的你以为剪短了头发美成辛睿恩&WENDY，实则变成了他XD

女生有一种病叫做「短发病」，头发长了就想剪短发，看到那些剪完短发都刷新自己美貌的女明星们，我们平凡女孩都忍不住头痒痒的，幻想剪完头发之后 也能美得和她们一样。
新晋短发女神姜泰莉，可爱的空气刘海加上内弯短发，非常减龄显嫩，可爱感十足！
清纯派女演员辛睿恩，她也是最近韩国女生们心目中的短发女神之一，《会读心术的那小子》中的她清纯的长相配上及肩短发，让她在女学生之间人气颇高。有卷度显成熟，无卷度偏清纯，可攻可受，真的太美了。
还有RED VELVET的Wendy，因为一头短发频繁登上热搜。Wendy长度刚好的短发，干净又俐落，也凸显的Wendy纤细的脖子。碎碎的斜式空气刘海更是显少女感十足，与网红式的空气刘海有所不同，没有刻意蓬起来，反而十分自然，让Wendy整个人看起来清新脱俗。
每一位都是「逼」人患上短发病的高手啊。 不过，有网友一针见血地指出了她们短发看起来之所以美的关键是颜值高，还贴出了治疗短发病的奇效药-最新退治短发病法！竟然是留著长发的马东石。 新片《启动》中，马可爱留起了长发，配上有著胡须的粗犷脸庞，嗯~~这不就是现实中我们跟风女明星短发剪完头发之后的尴尬模样吗？XD
「图：PANN」
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