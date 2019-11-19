不愧是 IU！〈Love poem〉全曲列隊佔領排行榜
KPOP 2019年11月19日 星期二12:08 施乃琪
雖然 IU 從透露消息到正式公開〈Love poem〉音源只有不到一天，大眾的關注和期待仍迅速跟上、反映在排行榜上！
IU 於 18 日傍晚搶先經由各大音源網站發行迷你五輯〈Love poem〉的完整音源，結果主打歌 “Blueming” 在一小時後就拿下 MelOn、Bugs 的第一名，專輯中收錄的其他歌曲如 “Love poem”、”unlucky”、「那個人」⋯⋯等也都在榜上名列前茅。
到了今天上午，”Blueming" 也已在 MelOn、Genie、Bugs、Soribada⋯⋯等各大音源即時榜拿下第一名，其他收錄曲也持續列隊攻佔排行榜，大展 IU 讓人因信賴而聽的威力。
這次 IU 為〈Love poem〉中所有歌曲參與作詞、為兩首歌作曲並擔任製作人，再度以最貼近自己的音樂獲得肯定。另一方面，她的巡迴演唱會仍在持續進行，本週將在首爾奧林匹克公園體操競技場開唱，而下個月初就會來到台灣！
（照片或影片來源：Kakao M ）
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