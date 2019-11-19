不愧是 IU！〈Love poem〉全曲列队占领排行榜
KPOP 2019年11月19日 星期二12:08 施乃琪
虽然 IU 从透露消息到正式公开〈Love poem〉音源只有不到一天，大众的关注和期待仍迅速跟上、反映在排行榜上！
IU 於 18 日傍晚抢先经由各大音源网站发行迷你五辑〈Love poem〉的完整音源，结果主打歌 “Blueming” 在一小时后就拿下 MelOn、Bugs 的第一名，专辑中收录的其他歌曲如 “Love poem”、”unlucky”、「那个人」⋯⋯等也都在榜上名列前茅。
到了今天上午，”Blueming" 也已在 MelOn、Genie、Bugs、Soribada⋯⋯等各大音源即时榜拿下第一名，其他收录曲也持续列队攻占排行榜，大展 IU 让人因信赖而听的威力。
这次 IU 为〈Love poem〉中所有歌曲参与作词、为两首歌作曲并担任制作人，再度以最贴近自己的音乐获得肯定。另一方面，她的巡回演唱会仍在持续进行，本周将在首尔奥林匹克公园体操竞技场开唱，而下个月初就会来到台湾！
（照片或影片来源：Kakao M ）
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