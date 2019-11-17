方時赫寫過的大熱歌曲！「防彈之父」原來也是金曲製作人

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很多人都知道方時赫是「防彈少年團之父」，似乎忘記了：其實他也是很出色的作曲家哦！

方時赫度國中時就很喜歡音樂和樂器，但迫於學習成績太好，只好聽從父母等到考上首爾大學才開始正式玩音樂（學霸的煩惱與眾不同XD）。 1994年在校內舉辦的柳在夏音樂比賽大會中獲得銅獎而進入音樂圈，1997年進入JYP娛樂公司擔任專屬作曲家及音樂製作人，為Rain、白智英、2AM、g.o.d、朴志胤等多位歌手寫過歌！



其中最有名的包括：

白智英的《像中槍一樣》，詞曲創作都是方時赫！



還有白智英和玉澤演合作的《我耳邊的糖果》，方時赫擔任作詞，並與Wonderkid一起作曲：



2AM的《我錯了》，方時赫作曲，與Pdogg共同作詞：



BEAST（現HIGHLIGHT）的《Say No》，方時赫與白燦作詞，與Pdogg共同作曲：



Teen Top的《不要噴香水》，方時赫與Wonderkid作曲，與Pdogg共同作詞：



還有簡美妍的《狗仔隊》，方時赫與Pdogg、Eirc作詞，與Pdogg共同作曲，這首歌也很洗腦耶！



Davichi的《時間啊停下吧》，方時赫作詞，與金道勳共同作曲，這首歌大家一定也聽過！



Noel的《就算痛》，方時赫作曲，與裴晶恩（音）共同編曲：



此外，Rain的《躲避太陽的方法》等歌曲也有方時赫擔任編曲，根本是金牌製作人來的啊！

（圖源：BIG HIT等）

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