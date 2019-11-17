方时赫写过的大热歌曲！「防弹之父」原来也是金曲制作人

很多人都知道方时赫是「防弹少年团之父」，似乎忘记了：其实他也是很出色的作曲家哦！
方时赫度国中时就很喜欢音乐和乐器，但迫於学习成绩太好，只好听从父母等到考上首尔大学才开始正式玩音乐（学霸的烦恼与众不同XD）。 1994年在校内举办的柳在夏音乐比赛大会中获得铜奖而进入音乐圈，1997年进入JYP娱乐公司担任专属作曲家及音乐制作人，为Rain、白智英、2AM、g.o.d、朴志胤等多位歌手写过歌！
其中最有名的包括：
白智英的《像中枪一样》，词曲创作都是方时赫！
还有白智英和玉泽演合作的《我耳边的糖果》，方时赫担任作词，并与Wonderkid一起作曲：
2AM的《我错了》，方时赫作曲，与Pdogg共同作词：
BEAST（现HIGHLIGHT）的《Say No》，方时赫与白灿作词，与Pdogg共同作曲：
Teen Top的《不要喷香水》，方时赫与Wonderkid作曲，与Pdogg共同作词：
还有简美妍的《狗仔队》，方时赫与Pdogg、Eirc作词，与Pdogg共同作曲，这首歌也很洗脑耶！
Davichi的《时间啊停下吧》，方时赫作词，与金道勋共同作曲，这首歌大家一定也听过！
Noel的《就算痛》，方时赫作曲，与裴晶恩（音）共同编曲：
此外，Rain的《躲避太阳的方法》等歌曲也有方时赫担任编曲，根本是金牌制作人来的啊！
（图源：BIG HIT等）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究