《意外發現的一天》官方出品：平均187cm四位男主超有質感的畫報影片

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根本是「路雲、李宰旭、金永大、鄭乾柱」的魅力發散特輯，官方花絮已經多到數不清啦！（大家都好帥好難選～背影音樂也太加分）

MBC 熱門劇《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）官方花絮中，又出品了一部特別剪輯，那就是將四位男主演的耍帥片段，剪輯成如畫報（寫真）一般的影片，大家來感受一下他們各自的魅力吧。

▼很難不心動～平均身高187公分的帥哥特輯：



▼吳南柱（金永大 飾）：富二代／斯里高中A3的第一順位／漫畫《秘密》的男主【我的女人喜歡草莓】



台詞：「以後我的女人就只有呂珠多（李娜恩 飾）一個。」



▼李道華：斯里高中A3第二順位／純情漫畫中男配的宿命【呂珠多，再見了…】



台詞：「我喜歡妳。」



▼白經：殷端午的未婚夫／斯里高中A3第二順位（所以A3是沒人要當第三嗎？XDDD）母親因病早逝，父親滿腦子只想著事業手段【曾經在我身邊的人都離開我了，你覺得我倆以後會怎麼樣呢？】



台詞：「你覺得我倆以後會怎麼樣呢？」



▼一天：漫畫《秘密》裡面的群眾演員／學校裡居然有這樣的高顏值…!!!／和端午（金惠允 飾）一起改變既定好的宿命【我不清楚我的開始，我的開始應該就是殷端午吧。】



台詞：「好在意啊…。」



主演們唸出關鍵的台詞時，都好迷人啊～！看完這部官方影片剪輯後，我只想說…金美才（李泰利 飾）何時被除名了？居然沒有他的剪輯…TAT。



（圖自：MBC drama）

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