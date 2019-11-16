【K社韩文小百科】韩网热帖：出国旅行最想获得那种超能力？确认过每一条，都是迫切需要的XD 《请融化我吧》明晚迎来大结局，再欣赏一次马PD「池昌旭」的帅颜！ 《意外发现的一天》官方出品：平均187cm四位男主超有质感的画报影片 【有片】李宰旭登时尚杂志并拍摄问候影片！和《意外发现的一天》里的「白经」形象差超多～ 连《因为初恋是第一次》振永都吃了：不允许你们不知道仁寺洞最火流心便便包！ 孔刘最新咖啡广告公开！ 再次化身「桌面小精灵」帅气又可爱 电影《启动》预告：朴正民X丁海寅变身小混混，看马东石如何驯服他们？ BTS防弹少年团合作款的手机壳&包包&手表带要来啦！19日全球同时发售 TWICE MOMO生日收到的「奇葩」礼物：哎哟，好羞涩哦～

根本是「路云、李宰旭、金永大、郑干柱」的魅力发散特辑，官方花絮已经多到数不清啦！（大家都好帅好难选～背影音乐也太加分）

MBC 热门剧《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）官方花絮中，又出品了一部特别剪辑，那就是将四位男主演的耍帅片段，剪辑成如画报（写真）一般的影片，大家来感受一下他们各自的魅力吧。

▼很难不心动～平均身高187公分的帅哥特辑：



▼吴南柱（金永大 饰）：富二代／斯里高中A3的第一顺位／漫画《秘密》的男主【我的女人喜欢草莓】



台词：「以后我的女人就只有吕珠多（李娜恩 饰）一个。」



▼李道华：斯里高中A3第二顺位／纯情漫画中男配的宿命【吕珠多，再见了…】



台词：「我喜欢你。」



▼白经：殷端午的未婚夫／斯里高中A3第二顺位（所以A3是没人要当第三吗？XDDD）母亲因病早逝，父亲满脑子只想著事业手段【曾经在我身边的人都离开我了，你觉得我俩以后会怎么样呢？】



台词：「你觉得我俩以后会怎么样呢？」



▼一天：漫画《秘密》里面的群众演员／学校里居然有这样的高颜值…!!!／和端午（金惠允 饰）一起改变既定好的宿命【我不清楚我的开始，我的开始应该就是殷端午吧。】



台词：「好在意啊…。」



主演们念出关键的台词时，都好迷人啊～！看完这部官方影片剪辑后，我只想说…金美才（李泰利 饰）何时被除名了？居然没有他的剪辑…TAT。



（图自：MBC drama）

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