《意外发现的一天》官方出品：平均187cm四位男主超有质感的画报影片

根本是「路云、李宰旭、金永大、郑干柱」的魅力发散特辑，官方花絮已经多到数不清啦！（大家都好帅好难选～背影音乐也太加分）
MBC 热门剧《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）官方花絮中，又出品了一部特别剪辑，那就是将四位男主演的耍帅片段，剪辑成如画报（写真）一般的影片，大家来感受一下他们各自的魅力吧。
▼很难不心动～平均身高187公分的帅哥特辑：
▼吴南柱（金永大 饰）：富二代／斯里高中A3的第一顺位／漫画《秘密》的男主【我的女人喜欢草莓】
▼李道华：斯里高中A3第二顺位／纯情漫画中男配的宿命【吕珠多，再见了…】
▼白经：殷端午的未婚夫／斯里高中A3第二顺位（所以A3是没人要当第三吗？XDDD）母亲因病早逝，父亲满脑子只想著事业手段【曾经在我身边的人都离开我了，你觉得我俩以后会怎么样呢？】
▼一天：漫画《秘密》里面的群众演员／学校里居然有这样的高颜值…!!!／和端午（金惠允 饰）一起改变既定好的宿命【我不清楚我的开始，我的开始应该就是殷端午吧。】
主演们念出关键的台词时，都好迷人啊～！看完这部官方影片剪辑后，我只想说…金美才（李泰利 饰）何时被除名了？居然没有他的剪辑…TAT。
（图自：MBC drama）
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