電影《啟動》預告：朴正民X丁海寅變身小混混，看馬東石如何馴服他們？
電影 2019年11月16日 星期六08:30 MiJimin
勵志型搞笑動作電影《啟動》預告公開，這個陣容讓小編好期待啊～！
即將在12月上映的全新電影《啟動》，公開了首版預告，由馬東石、朴正民、丁海寅、廉晶雅等人主演，勵志型的搞笑動作片讓粉絲們相當期待。
《啟動》由同名人氣漫畫改編，講述離家出走的青少年們，去適應這個生疏世界的故事。
▼電影預告，離家出走的叛逆兒－澤日（朴正民 飾）與盲目踏入社會並滿腔熱血的尚弼（丁海寅 飾）兩人，在遇見長風飯館的短髮廚師長－巨石哥（馬東石 飾）後，真正體會世間樂趣的故事，而廉晶雅是飾演排球選手出身，擁有嗆辣性格養育兒子澤日長大的媽媽一角。
▼總是挨打的叛逆兒－澤日（朴正民 飾）
▼充滿熱情的叛逆兒－尚弼（丁海寅 飾），那時尚造型的瀏海也是自己吹的？XD
▼不明正體的廚房長－巨石哥（馬東石 飾）
▲巨石問他：「你幾歲？」澤日叛逆的回：「18（不講”歲”，只講18，韓文就很像在罵髒話XD）」結果又被揍了好幾拳。
▼澤日想偷襲睜眼睡著的巨石哥，沒想到他還沒睡～。XDDD
看預告真的太鬧了，期待上映！
（圖自：MOVIE&NEW 무비앤뉴／官方劇照）
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