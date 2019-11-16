电影《启动》预告：朴正民X丁海寅变身小混混，看马东石如何驯服他们？

电影《启动》预告：朴正民X丁海寅变身小混混，看马东石如何驯服他们？

电影   2019年11月16日   星期六08:30   MiJimin  

励志型搞笑动作电影《启动》预告公开，这个阵容让小编好期待啊～！

即将在12月上映的全新电影《启动》，公开了首版预告，由马东石、朴正民、丁海寅、廉晶雅等人主演，励志型的搞笑动作片让粉丝们相当期待。

《启动》由同名人气漫画改编，讲述离家出走的青少年们，去适应这个生疏世界的故事。

▼电影预告，离家出走的叛逆儿－泽日（朴正民　饰）与盲目踏入社会并满腔热血的尚弼（丁海寅　饰）两人，在遇见长风饭馆的短发厨师长－巨石哥（马东石　饰）后，真正体会世间乐趣的故事，而廉晶雅是饰演排球选手出身，拥有呛辣性格养育儿子泽日长大的妈妈一角。

▼总是挨打的叛逆儿－泽日（朴正民　饰）

▼充满热情的叛逆儿－尚弼（丁海寅　饰），那时尚造型的浏海也是自己吹的？XD

▼不明正体的厨房长－巨石哥（马东石　饰）

▲巨石问他：「你几岁？」泽日叛逆的回：「18（不讲”岁”，只讲18，韩文就很像在骂脏话XD）」结果又被揍了好几拳。

▼泽日想偷袭睁眼睡著的巨石哥，没想到他还没睡～。XDDD

看预告真的太闹了，期待上映！

（图自：MOVIE&NEW 무비앤뉴／官方剧照）

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