剪髮引熱議！禹棹奐對於新髮型的感想是「有點冷」…朴敘俊SNS回覆：「我的更冷」
明星 2019年11月12日 星期二11:16 JiaJia
大家還記得這兩位帥哥合作過什麼作品嗎？朴敘俊和禹棹奐未免太可愛！這就是朋友之間會進行的「日常對話」啊～（笑）
演員禹棹奐近期把頭髮剪短並在SNS公開照片，引發網友熱議。在這一年的時間，禹棹奐留著中長髮，最近更出演古裝劇《我的王國》，劇中以「長髮」出演。好久沒能如此清晰看到禹棹奐的五官，也難怪會有如此熱烈的回響。
朴敘俊在這則貼文下方留言：「哦，終於（換）髮型了」禹棹奐表示：「有點冷，哈哈」朴敘俊回覆：「我的更冷」為什麼朴敘俊會這麼說呢…
最近他正在拍攝新漫改劇《梨泰院CLASS》，為了更加符合男主角「朴世路」的形象，換上新髮型，把兩側的頭髮剔掉了！
禹棹奐還可以把頭髮「放下來」，但看看朴敘俊的頭髮長度…大概是不太可能！（笑）也難怪他會說：「我的更冷。」
另外，朴敘俊和禹棹奐曾合作過電影《驅魔使者》，分別飾演「朴龍厚」和「智信」。
（圖片來源：KSD、TVDaily、SNS、NAVER）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論