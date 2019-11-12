剪发引热议！禹棹奂对於新发型的感想是「有点冷」…朴叙俊SNS回覆：「我的更冷」
明星 2019年11月12日 星期二11:16 JiaJia
大家还记得这两位帅哥合作过什么作品吗？朴叙俊和禹棹奂未免太可爱！这就是朋友之间会进行的「日常对话」啊～（笑）
演员禹棹奂近期把头发剪短并在SNS公开照片，引发网友热议。在这一年的时间，禹棹奂留著中长发，最近更出演古装剧《我的王国》，剧中以「长发」出演。好久没能如此清晰看到禹棹奂的五官，也难怪会有如此热烈的回响。
朴叙俊在这则贴文下方留言：「哦，终於（换）发型了」禹棹奂表示：「有点冷，哈哈」朴叙俊回覆：「我的更冷」为什么朴叙俊会这么说呢…
最近他正在拍摄新漫改剧《梨泰院CLASS》，为了更加符合男主角「朴世路」的形象，换上新发型，把两侧的头发剔掉了！
禹棹奂还可以把头发「放下来」，但看看朴叙俊的头发长度…大概是不太可能！（笑）也难怪他会说：「我的更冷。」
另外，朴叙俊和禹棹奂曾合作过电影《驱魔使者》，分别饰演「朴龙厚」和「智信」。
（图片来源：KSD、TVDaily、SNS、NAVER）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论