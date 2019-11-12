這是最新流行的逗號頭？T.O.P勤更新IG近況
明星 2019年11月12日 星期二09:30 Erin
團體BigBang成員們已陸續完成兵役退伍，而其中T.O.P崔勝賢最近更是時常更新IG照片，與粉絲們互動，最近他的新髮型也引發大家的討論。
在11月11日T.O.P在自己的IG更新了許多張照片，並沒有附加的文字說明，純用影像向大家報告他的近況。T.O.P時而穿上長版的白色羽絨衣，也與友人合影，時而只穿上有著鴨子圖案的黑色毛衣，站在特別的美術畫作前拍照。雖然看得出來是T.O.P私下與友人聚會時的開心留影，不過最引人注意的還是他的髮型，長長的瀏海幾乎看起來像是一個逗號，甚至誇張地遮住了一邊的眼睛，不過側臉線條依舊，當然還是無損雕刻美男的帥氣，引發許多網友們討論。
T.O.P在今年7月已完成他以社會服務要員身分的服役，是BigBang最先退伍的成員，接下來則是10月退伍的GD，而來到11月10日另外兩位成員太陽以及大聲也在同一日退伍，全員都已完成國民應盡的義務，也令人好奇並期待他們的下一步計畫。
照片：T.O.P IG
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