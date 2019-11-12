这是最新流行的逗号头？T.O.P勤更新IG近况
明星 2019年11月12日 星期二09:30 Erin
团体BigBang成员们已陆续完成兵役退伍，而其中T.O.P崔胜贤最近更是时常更新IG照片，与粉丝们互动，最近他的新发型也引发大家的讨论。
在11月11日T.O.P在自己的IG更新了许多张照片，并没有附加的文字说明，纯用影像向大家报告他的近况。T.O.P时而穿上长版的白色羽绒衣，也与友人合影，时而只穿上有著鸭子图案的黑色毛衣，站在特别的美术画作前拍照。虽然看得出来是T.O.P私下与友人聚会时的开心留影，不过最引人注意的还是他的发型，长长的浏海几乎看起来像是一个逗号，甚至夸张地遮住了一边的眼睛，不过侧脸线条依旧，当然还是无损雕刻美男的帅气，引发许多网友们讨论。
T.O.P在今年7月已完成他以社会服务要员身分的服役，是BigBang最先退伍的成员，接下来则是10月退伍的GD，而来到11月10日另外两位成员太阳以及大声也在同一日退伍，全员都已完成国民应尽的义务，也令人好奇并期待他们的下一步计画。
照片：T.O.P IG
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