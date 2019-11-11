《Running Man》劉在錫嘗試一肩扛起李國主，結果…悲劇了！
綜藝 2019年11月11日 星期一13:21 MiJimin
有李國主在的這一集，真的是自帶搞笑光環～，一舉一動都能成為焦點。
昨天播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》（11月10日播出／EP.476）邀請到了四位女嘉賓，分別是李國主、姜漢娜、泫雅、新人女團 EVERGLOW 成員施賢等人，與成員們配對進行動物CP競賽。
中間遊戲進行到了猜歌活動，必須將夥伴扛起，用嘴吃掉餅乾才能答題，李光洙本來想讓同隊的李國主踩著自己的被上去吃，但李國主說自己不敢踩，就以跪趴姿勢讓光洙踩著她上去。
後來，劉在錫就自告奮勇地想試看看舉起李國主，主動要她坐到肩膀上來…
不過，當李國主的腳一跨上去，劉在錫就默默一動都不動…
光洙立刻大喊：「在錫哥睡著了！」
劉在錫默默回說：「國主啊！下來吧…。」
所以，李國主是不是一開始就拒絕被扛了嘛，下次就不要再為難她了…。TAT
劉在錫向李國主道歉，李國主就很貼心地說沒關係，還順便搞笑了一下說：「前輩就不要硬撐了，我爸爸都沒這麼做過。XDDD」國主真是個貼心的好女孩。
▼泫雅展示新歌舞蹈，之後擅長cover的李國主還和泫雅一起跳了經典歌曲《BABE》：
（圖自：愛奇藝／SBS Running Man）
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