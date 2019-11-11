《Running Man》刘在锡尝试一肩扛起李国主，结果…悲剧了！
综艺 2019年11月11日 星期一13:21 MiJimin
有李国主在的这一集，真的是自带搞笑光环～，一举一动都能成为焦点。
昨天播出的 SBS 综艺节目《Running Man》（11月10日播出／EP.476）邀请到了四位女嘉宾，分别是李国主、姜汉娜、泫雅、新人女团 EVERGLOW 成员施贤等人，与成员们配对进行动物CP竞赛。
中间游戏进行到了猜歌活动，必须将伙伴扛起，用嘴吃掉饼干才能答题，李光洙本来想让同队的李国主踩著自己的被上去吃，但李国主说自己不敢踩，就以跪趴姿势让光洙踩著她上去。
后来，刘在锡就自告奋勇地想试看看举起李国主，主动要她坐到肩膀上来…
不过，当李国主的脚一跨上去，刘在锡就默默一动都不动…
光洙立刻大喊：「在锡哥睡著了！」
刘在锡默默回说：「国主啊！下来吧…。」
所以，李国主是不是一开始就拒绝被扛了嘛，下次就不要再为难她了…。TAT
刘在锡向李国主道歉，李国主就很贴心地说没关系，还顺便搞笑了一下说：「前辈就不要硬撑了，我爸爸都没这么做过。XDDD」国主真是个贴心的好女孩。
▼泫雅展示新歌舞蹈，之后擅长cover的李国主还和泫雅一起跳了经典歌曲《BABE》：
（图自：爱奇艺／SBS Running Man）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论