H.O.T文熙俊瘦回來了！成功減重17kg，重回顏值巔峰時期
明星 2019年11月11日 星期一12:20 Sani
經歷過多達38次複胖的文熙俊，希望這次是他人生中的最後一次減肥啊！
文熙俊近年來一直受到體重困擾，也用過各種方式減肥，但不幸的是每一次都複胖，甚至令他本人成為了「複胖」的代名詞。 更嚴重的問題是，每次複胖後重新開始減肥時如果用同樣的方法就不會再奏效，進而採用更加極端的方法，令他的健康也亮起紅燈。
最終文熙俊尋求專門機構的幫助，成功從85kg減到了68kg，足足減掉17kg！ 這對比照片讓人忍不住驚呼：仿佛回到了當年顏值巔峰的狀態耶！
文熙俊分享這次減肥的過程說：「三餐都會吃、也沒有像以前一樣過度運動，但體重卻掉得更快了，沒有頭暈的現象，健康情況也有改善。 要好好管理現在的身材，不會再複胖了！ 」之前很多藝人都是在這家體重管理機構成功瘦身，包括剛剛大婚的KangNam、NRG成員魯裕敏和千明勳、天上智喜成員Dana、Super Junior神童等等，看到大家找到更加健康的自己都感到好開心啊！
（圖源：KSD，Juvis）
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