H.O.T文熙俊瘦回来了！成功减重17kg，重回颜值巅峰时期
明星 2019年11月11日 星期一12:20 Sani
经历过多达38次复胖的文熙俊，希望这次是他人生中的最后一次减肥啊！
文熙俊近年来一直受到体重困扰，也用过各种方式减肥，但不幸的是每一次都复胖，甚至令他本人成为了「复胖」的代名词。 更严重的问题是，每次复胖后重新开始减肥时如果用同样的方法就不会再奏效，进而采用更加极端的方法，令他的健康也亮起红灯。
最终文熙俊寻求专门机构的帮助，成功从85kg减到了68kg，足足减掉17kg！ 这对比照片让人忍不住惊呼：仿佛回到了当年颜值巅峰的状态耶！
文熙俊分享这次减肥的过程说：「三餐都会吃、也没有像以前一样过度运动，但体重却掉得更快了，没有头晕的现象，健康情况也有改善。 要好好管理现在的身材，不会再复胖了！ 」之前很多艺人都是在这家体重管理机构成功瘦身，包括刚刚大婚的KangNam、NRG成员鲁裕敏和千明勋、天上智喜成员Dana、Super Junior神童等等，看到大家找到更加健康的自己都感到好开心啊！
（图源：KSD，Juvis）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论