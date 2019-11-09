新沙林蔭大道美食探訪part 1：聯立麵包工廠
旅遊 2019年11月9日 星期六10:00 Chrissy
如果說要在韓國吃麵包，可能會讓很多朋友失望，除了連鎖的麵包店之外，相比港台，韓國比較少有麵包店，那喜愛吃麵包的朋友不就很難過？
不用擔心，帶你到新沙洞的林蔭大道吃麵包、喝咖啡吧！
這家位在林蔭大道的麵包店，外觀的紅磚瓦牆，不仔細看就會這樣經過了，他是一家咖啡店也是一家麵包店喔，曾經有一次下午的時候經過進去，店內空空如也，這次中午時分入店，還好還好麵包都還有，除了有蛋糕、可頌麵包之外，最近韓國的大勢앙버터(軟法紅豆奶油麵包)也有販售。
整間咖啡店是以工業風裝潢，總共有三層樓，不要以為只有一樓有座位喔，上了二樓別有景致呢！這棟建築是過去韓國的一種特殊建築연립주택(聯立住宅)，小型四層以下的聯合公寓，因此店名就直接挪用叫做聯立麵包工廠了。
＊店舖資訊＊
연립빵공장(聯立麵包工廠)
地址: 서울 강남구 도산대로11길 40(40 Dosan-daero 11-gil, Sinsa-dong)
Chrissy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
留言/評論