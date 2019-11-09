「元祖妖精」簡美妍❤黃保羅今日（9日）大婚！ 【有片】玄彬、孫藝珍等主演《愛的迫降》公開官方海報、劇本閱讀現場！下月（12月）14日首播 SPAO X marimong聯名系列超級萌，就算不是李洗賑的粉絲也想買！ 換到更大的舞台! 「寶藏男團」SF9首次台灣專場演唱會登上TICC 新沙林蔭大道美食探訪part 1：聯立麵包工廠 太醜！美玩具商推第二版BTS防彈少年團公仔遭網友吐槽：「來看看韓國版吧！ 」 馬東石大叔太搶眼了啦XD 新電影《啟動》穩站廚師C位出道～！ MONSTA X隊長Shownu消瘦得令粉絲擔憂，臉頰都凹下去了！ 「直進女」泫雅！ 出演《深夜本格演藝》透露：「是自己先對E'dawn告白」 Q版畫風重現《意外發現的一天》的主角經典場面，忍不住想收藏啊～！ GOT7朴珍榮客串tvN韓劇《請融化我吧》，將在今晚正式登場！

留言/評論