新沙林荫大道美食探访part 1：联立面包工厂
旅游 2019年11月9日 星期六10:00 Chrissy
如果说要在韩国吃面包，可能会让很多朋友失望，除了连锁的面包店之外，相比港台，韩国比较少有面包店，那喜爱吃面包的朋友不就很难过？
不用担心，带你到新沙洞的林荫大道吃面包、喝咖啡吧！
这家位在林荫大道的面包店，外观的红砖瓦墙，不仔细看就会这样经过了，他是一家咖啡店也是一家面包店喔，曾经有一次下午的时候经过进去，店内空空如也，这次中午时分入店，还好还好面包都还有，除了有蛋糕、可颂面包之外，最近韩国的大势앙버터(软法红豆奶油面包)也有贩售。
整间咖啡店是以工业风装潢，总共有三层楼，不要以为只有一楼有座位喔，上了二楼别有景致呢！这栋建筑是过去韩国的一种特殊建筑연립주택(联立住宅)，小型四层以下的联合公寓，因此店名就直接挪用叫做联立面包工厂了。
＊店铺资讯＊
연립빵공장(联立面包工厂)
地址: 서울 강남구 도산대로11길 40(40 Dosan-daero 11-gil, Sinsa-dong)
Chrissy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论