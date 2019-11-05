17歲的年齡差能否迸出新火花？新劇《Touch》朱相昱&金寶羅台詞排練
韓劇 2019年11月5日 星期二09:34 MiJimin
朱相昱與金寶羅全新配對後的浪漫愛情喜劇《Touch》，大家覺得如何呢～！？（主演還有韓多感和李泰煥）
預計在2020年初登場的 Channel A 全新金土劇《Touch》，公開了台詞排練照，主演朱相昱、金寶羅、韓多感、李泰煥…等人皆出席現場。
《Touch》是講述一個被追討貸款因而失業的落魄專業化妝師，和即使過了十年也沒辦法出道的化妝師練習生相遇後，重拾夢想的浪漫愛情喜劇。
朱相昱飾演專業化妝師「車政赫」，是一位散發著工作中毒的魅力，不顧一切只努力追求完美結果的工作狂；金寶羅飾演的「韓秀妍」結束了10年練習生的生活後，參加甄選並獲得出道機會，但因故不得不被迫退出，之後成為美妝助手，並透過化妝發現全新的才能和真正的價值。
韓多感飾演對成功有著慾望的頂級女演員「白智允」，個性優雅且高傲，深愛著車政赫；李泰煥飾演外貌顏值身高兼具的世界級巨星「姜道振」，憑藉著清爽的少男美和男性魅力成為人氣高漲的韓流明星，但在愛情面前有著反差萌的可愛面貌。
▼演員左上至右下朱相昱、金寶羅、韓多感、李泰煥。
目前這個組合有許多網友認為不只是年齡差距大（朱相昱41歲、金寶羅24歲），在外型上甚至都可以演父女了，究竟這個配對的男女主互動和關係圖會是如何呢？
由《醜八怪警報》、《Ms.Ma，復仇的女神》閔延洪導演與安浩景作家合作，預計在2020年1月首播。
（圖自：官方）
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