17岁的年龄差能否迸出新火花？新剧《Touch》朱相昱&金宝罗台词排练

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朱相昱与金宝罗全新配对后的浪漫爱情喜剧《Touch》，大家觉得如何呢～！？（主演还有韩多感和李泰焕）

预计在2020年初登场的 Channel A 全新金土剧《Touch》，公开了台词排练照，主演朱相昱、金宝罗、韩多感、李泰焕…等人皆出席现场。

《Touch》是讲述一个被追讨贷款因而失业的落魄专业化妆师，和即使过了十年也没办法出道的化妆师练习生相遇后，重拾梦想的浪漫爱情喜剧。



朱相昱饰演专业化妆师「车政赫」，是一位散发著工作中毒的魅力，不顾一切只努力追求完美结果的工作狂；金宝罗饰演的「韩秀妍」结束了10年练习生的生活后，参加甄选并获得出道机会，但因故不得不被迫退出，之后成为美妆助手，并透过化妆发现全新的才能和真正的价值。



韩多感饰演对成功有著欲望的顶级女演员「白智允」，个性优雅且高傲，深爱著车政赫；李泰焕饰演外貌颜值身高兼具的世界级巨星「姜道振」，凭藉著清爽的少男美和男性魅力成为人气高涨的韩流明星，但在爱情面前有著反差萌的可爱面貌。

▼演员左上至右下朱相昱、金宝罗、韩多感、李泰焕。



目前这个组合有许多网友认为不只是年龄差距大（朱相昱41岁、金宝罗24岁），在外型上甚至都可以演父女了，究竟这个配对的男女主互动和关系图会是如何呢？

由《丑八怪警报》、《Ms.Ma，复仇的女神》闵延洪导演与安浩景作家合作，预计在2020年1月首播。

（图自：官方）

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