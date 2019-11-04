BTS防彈少年團柾國發生交通事故！ 違規駕駛與計程車相撞受傷入院
明星 2019年11月4日 星期一13:59 Sani
防彈少年團成員柾國因違反道路交通法的嫌疑被立案，今日所屬社BIG HIT對此作出聲明表示承認。
據龍山警察署等消息透露，柾國在11月2日駕駛私家賓士車的途中存在違規駕駛，並與一輛計程車發生碰撞，柾國與計程車司機均受到擦撞傷，隨後被送到醫院接受治療。 據悉，柾國當時並非處於醉酒狀態。
目前警方表示無法透露具體的事件經過，並且正在進行進一步調查。
隨後，BIG HIT發出聲明表示：「警方內部處理尚未結束所以無法透露細節，上周柾國駕駛自己的車輛時因為本人的錯誤，發生了與其他車輛的碰撞事故。 受害人與柾國均沒有嚴重受傷。 柾國在事故發生後立即承認自己違反了道路交通法，依照程式進行了現場處理、員警調查陳述，並與受害人達成了和解。 再一次對受害人致歉，也對於讓粉絲擔心而表示歉意。 」
（圖源：KSD）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
這在台灣，有承認錯誤基本上都會獲得粉絲原諒，但韓國，很難說
1小時前
-
沒酒駕應該是沒事，突然想起金希澈因為自己是藝人的關係 怕有一天會出事 所以把車送給父母的舉動 真的是很厲害🙈
44分前
-
-
-
我怎麼覺得 什麼事 要發生了......
38分前