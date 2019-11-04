BTS防弹少年团柾国发生交通事故！ 违规驾驶与计程车相撞受伤入院
明星 2019年11月4日 星期一13:59 Sani
防弹少年团成员柾国因违反道路交通法的嫌疑被立案，今日所属社BIG HIT对此作出声明表示承认。
据龙山警察署等消息透露，柾国在11月2日驾驶私家宾士车的途中存在违规驾驶，并与一辆计程车发生碰撞，柾国与计程车司机均受到擦撞伤，随后被送到医院接受治疗。 据悉，柾国当时并非处於醉酒状态。
目前警方表示无法透露具体的事件经过，并且正在进行进一步调查。
随后，BIG HIT发出声明表示：「警方内部处理尚未结束所以无法透露细节，上周柾国驾驶自己的车辆时因为本人的错误，发生了与其他车辆的碰撞事故。 受害人与柾国均没有严重受伤。 柾国在事故发生后立即承认自己违反了道路交通法，依照程式进行了现场处理、员警调查陈述，并与受害人达成了和解。 再一次对受害人致歉，也对於让粉丝担心而表示歉意。 」
（图源：KSD）
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留言/评论
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這在台灣，有承認錯誤基本上都會獲得粉絲原諒，但韓國，很難說
1小时前
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沒酒駕應該是沒事，突然想起金希澈因為自己是藝人的關係 怕有一天會出事 所以把車送給父母的舉動 真的是很厲害🙈
1小时前
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我怎麼覺得 什麼事 要發生了......
1小时前