河智苑&尹啟相主演新劇《巧克力》首波預告公開「在無止盡的絕望中相遇的他們」
韓劇 2019年11月2日 星期六10:00 MiJimin
河智苑的角色設定是「心痛到無法呼吸時…會吃巧克力。」尹啟相卻是「不吃巧克力」的類型，很好奇他們的愛情故事啊！！！
JTBC 即將在11月底推出的全新金土劇《巧克力》（每週五、六播出），終於公開了首波預告，由河智苑、尹啟相兩位實力派的演員領銜主演。
《巧克力》為事前製作，由2004年熱門韓劇《對不起，我愛你》李亨民導演與李慶熙編劇再度合作，講述腦神經外科醫生－李江（尹啟相 飾）和義大利世界料理大會出身的主廚－文車英（河智苑 飾），互相治癒過去傷痕、給需要臨終關懷的人士提供料理的愛情故事。
▼最新公開的海報中，兩人在深夜的江邊肩並肩坐著，海報上寫著「向你的人生傳達甜蜜的安慰」。
▼首波預告，河智苑說：「心痛到無法呼吸時…會吃巧克力。」尹啟相卻接著說：「我不吃巧克力。小時候很喜歡的，就是…就是從某個瞬間開始就不吃了。」再無止盡的絕望中相遇的兩人，又會譜出什麼樣的愛情戀曲呢？
▼河智苑飾演治癒系廚師－文車英，是義大利世界料理大賽出身的頂級人物，充滿正能量的微笑天使，看到不公不義之事會主動打抱不平的類型。
▼尹啟相飾演腦神經外科醫生－李江，性格外冷內熱，是一位有著獨特紳士風格的魅力男子。
《巧克力》預計在11月29日的晚間 22:50 首播，接檔《我的國家》。
（圖自：官方劇照）
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