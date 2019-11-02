河智苑&尹启相主演新剧《巧克力》首波预告公开「在无止尽的绝望中相遇的他们」

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河智苑的角色设定是「心痛到无法呼吸时…会吃巧克力。」尹启相却是「不吃巧克力」的类型，很好奇他们的爱情故事啊！！！

JTBC 即将在11月底推出的全新金土剧《巧克力》（每周五、六播出），终於公开了首波预告，由河智苑、尹启相两位实力派的演员领衔主演。



《巧克力》为事前制作，由2004年热门韩剧《对不起，我爱你》李亨民导演与李庆熙编剧再度合作，讲述脑神经外科医生－李江（尹启相 饰）和义大利世界料理大会出身的主厨－文车英（河智苑 饰），互相治愈过去伤痕、给需要临终关怀的人士提供料理的爱情故事。



▼最新公开的海报中，两人在深夜的江边肩并肩坐著，海报上写著「向你的人生传达甜蜜的安慰」。



▼首波预告，河智苑说：「心痛到无法呼吸时…会吃巧克力。」尹启相却接著说：「我不吃巧克力。小时候很喜欢的，就是…就是从某个瞬间开始就不吃了。」再无止尽的绝望中相遇的两人，又会谱出什么样的爱情恋曲呢？



▼河智苑饰演治愈系厨师－文车英，是义大利世界料理大赛出身的顶级人物，充满正能量的微笑天使，看到不公不义之事会主动打抱不平的类型。



▼尹启相饰演脑神经外科医生－李江，性格外冷内热，是一位有著独特绅士风格的魅力男子。



《巧克力》预计在11月29日的晚间 22:50 首播，接档《我的国家》。

（图自：官方剧照）

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