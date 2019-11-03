魔鬼畫風！ 網友為愛豆畫簡筆畫，讓人越看越上癮

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這位畫師的作品最近討論度相當高，究竟如何做到簡單幾筆線條就完全抓住表情精髓的啦XD

今天要分享的是一個專門給愛豆畫簡筆劃的帳號，上個月15日才開始更新，現在已經有接近1.5萬人關注，還開起網店來賣周邊！ PO文內容雖然只有畫畫，但是每次都能用最簡練的線條勾勒出最傳神的瞬間，讓人很想一看再看XD

比如Lucas這張！ 是不是相當傳神！





還有Mark：





EXO世勳也「慘遭毒手」：





這張XIUMIN的眼神也抓得太妙了吧XDD





其實被畫最多的還是SEVENTEEN，最早PO出的一張圖就是Woozi，這圓鼓鼓的臉頰也太Q：





The8看起來情緒激動：





勝寬的表情也太有戲XD





DK的眼神仿佛在說：「冬天了，請不要叫醒我」





Joshua究竟看到什麼了啦！





好像SEVENTEEN的格外多耶XD原本就很有梗，被畫師加工之後就更加有笑果~最後放一組Hoshi：





好了換其他團看一看~ BTOB的鯽魚精陸星材，畫師親切地幫他多加了幾條頸紋：





宋旻浩和P.O的這一對一定要有！！！









女愛豆也沒有放過！ TWICE娜璉被抓拍的瞬間，嘴巴里塞滿東西也還是很可愛耶：





最近為了應景萬聖節，畫師還更新了一張東方神起剛出道時的圖，這造型真的衝擊力滿滿：





偶爾也有比較正常的，像是SHINee珉豪這只草莓就超可愛！





還有SEVENTEEN圓佑這張！ 給人感覺希望滿滿：





這位畫師會在Twitter上更新作品，最近因為人氣太高還開了周邊商品店的樣子，有興趣的朋友可以去follow一下哦！

（圖源：Twitter@ badlydrawnkpops）

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