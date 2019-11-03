魔鬼畫風！ 網友為愛豆畫簡筆畫，讓人越看越上癮

這位畫師的作品最近討論度相當高，究竟如何做到簡單幾筆線條就完全抓住表情精髓的啦XD
今天要分享的是一個專門給愛豆畫簡筆劃的帳號，上個月15日才開始更新，現在已經有接近1.5萬人關注，還開起網店來賣周邊！ PO文內容雖然只有畫畫，但是每次都能用最簡練的線條勾勒出最傳神的瞬間，讓人很想一看再看XD
其實被畫最多的還是SEVENTEEN，最早PO出的一張圖就是Woozi，這圓鼓鼓的臉頰也太Q：
好像SEVENTEEN的格外多耶XD原本就很有梗，被畫師加工之後就更加有笑果~最後放一組Hoshi：
好了換其他團看一看~ BTOB的鯽魚精陸星材，畫師親切地幫他多加了幾條頸紋：
女愛豆也沒有放過！ TWICE娜璉被抓拍的瞬間，嘴巴里塞滿東西也還是很可愛耶：
最近為了應景萬聖節，畫師還更新了一張東方神起剛出道時的圖，這造型真的衝擊力滿滿：
這位畫師會在Twitter上更新作品，最近因為人氣太高還開了周邊商品店的樣子，有興趣的朋友可以去follow一下哦！
（圖源：Twitter@ badlydrawnkpops）
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